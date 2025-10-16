Взрывы в Харькове 16 октября — что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно
Дата публикации 16 октября 2025 08:51
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: Reuters
В четверг утром, 16 октября, в Харькове прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют местные СМИ и Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 16 октября — какая причина
Сегодня утром, 16 октября, около 8:50 в Харькове прогремели мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о российском беспилотнике на севере Харьковской области.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове
Напомним, что 16 октября утром взрывы раздавались в Харькове, Кропивницком и Полтаве.
Также в течение суток российские оккупанты нанесли почти 600 ударов по Запорожской области.
