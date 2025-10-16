Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 08:51
Взрывы в Харькове 16 октября — что известно
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

В четверг утром, 16 октября, в Харькове прогремели мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют местные СМИ и Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Харькове 16 октября — какая причина

Сегодня утром, 16 октября, около 8:50 в Харькове прогремели мощные взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о российском беспилотнике на севере Харьковской области.

Атака РФ
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харькове

Вибухи у Харкові 16 жовтня
Карта тревог на момент взрывов в Харькове/alerts.in.ua

Напомним, что 16 октября утром взрывы раздавались в Харькове, Кропивницком и Полтаве.

Также в течение суток российские оккупанты нанесли почти 600 ударов по Запорожской области.

Харьков взрыв россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации