Вибухи у Харкові 16 жовтня — що відомо

У Харкові пролунали потужні вибухи — що відомо
Дата публікації: 16 жовтня 2025 08:51
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Reuters
У четвер вранці, 16 жовтня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
Вибухи у Харкові 16 жовтня — яка причина
Сьогодні вранці, 16 жовтня, близько 8:50 у Харкові пролунали потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російський безпілотник на півночі Харківської області.
Карта повітряних тривог на момент вибухів у Харкові
Нагадаємо, що 16 жовтня вранці вибухи лунали у Харкові, Кропивницькому та Полтаві.
Також протягом доби російські окупанти завдали майже 600 ударів по Запорізькій області.
