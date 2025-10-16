Вибухи у Харкові 16 жовтня — що відомо

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У четвер вранці, 16 жовтня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Вибухи у Харкові 16 жовтня — яка причина

Сьогодні вранці, 16 жовтня, близько 8:50 у Харкові пролунали потужні вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про російський безпілотник на півночі Харківської області.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Харкові

Карта тривог на момент вибухів у Харкові/alerts.in.ua

Нагадаємо, що 16 жовтня вранці вибухи лунали у Харкові, Кропивницькому та Полтаві.

Також протягом доби російські окупанти завдали майже 600 ударів по Запорізькій області.