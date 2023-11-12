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В Харькове раздались взрывы

12 ноября 2023 19:32
обновлено: 19:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове раздались взрывы
Работа ППО. Фото: ОК "Север"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 12 ноября, в Харькове раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове

Информация о взрывах появилась около 19:24.

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Пост о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупредили Харьковскую область об угрозе применения баллистического вооружения.

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Название

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 19:35. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты наносят удары.

"Ко вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", — призвал он.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что в годовщину освобождения Херсона, 11 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли город. В результате атаки ранены трое мирных жителей и полицейский.

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