В Харькове раздались взрывы
Сегодня вечером, 12 ноября, в Харькове раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове
Информация о взрывах появилась около 19:24.
В Воздушных силах ВСУ предупредили Харьковскую область об угрозе применения баллистического вооружения.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 19:35. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты наносят удары.
"Ко вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях", — призвал он.
Напомним, что в годовщину освобождения Херсона, 11 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли город. В результате атаки ранены трое мирных жителей и полицейский.
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