Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Сьогодні ввечері, 12 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові

Інформація про вибухи з'явилася приблизно о 19:24.

Допис про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили Харківську область про загрозу застосування балістичного озброєння.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фоо: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 19:35. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти наносять удари.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", — закликав він.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у річницю визволення Херсона, 11 листопада, російські окупанти масовано обстріляли місто. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та поліцейського.