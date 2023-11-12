У Харкові пролунали вибухи
Сьогодні ввечері, 12 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові
Інформація про вибухи з'явилася приблизно о 19:24.
У Повітряних силах ЗСУ попередили Харківську область про загрозу застосування балістичного озброєння.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 19:35. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти наносять удари.
"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", — закликав він.
Нагадаємо, у річницю визволення Херсона, 11 листопада, російські окупанти масовано обстріляли місто. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та поліцейського.
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