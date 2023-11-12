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У Харкові пролунали вибухи

12 листопада 2023 19:32
оновлено: 19:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунали вибухи
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 12 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові

Інформація про вибухи з'явилася приблизно о 19:24.

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Допис про вибухи в Харкові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили Харківську область про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фоо: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 19:35. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти наносять удари.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", — закликав він.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у річницю визволення Херсона, 11 листопада, російські окупанти масовано обстріляли місто. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та поліцейського.

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