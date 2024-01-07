В Харькове вечером 7 января были слышны взрывы

В Харькове раздались взрывы
7 января 2024 22:15
обновлено: 22:22
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: depositphotos
В Харькове и области раздаются взрывы вечером 7 января. Россияне атаковали город ракетами С-300.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал monitor.
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Взрывы в Харькове 7 января
Так, накануне жителей региона предупреждали о "выходах" ракет С-300 в направлении Харьковщины.
В Воздушных Силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по Харьковской области.
Напомним, что в Украине вечером 7 января фиксируется движение вражеских дронов-камикадзе Shahed. Угроза применения ударных БпЛА касается южных областей Украины.
Также мы писали, что в Николаевской области украинские защитники сбили вражеский дрон 5 января. Однако он оказался необычным.
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