У Харкові увечері 7 січня було чутно вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos

У Харкові та області лунають вибухи увечері 7 січня. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал monitor.

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Вибухи у Харкові 7 січня

Так, напередодні мешканців регіону попереджали про "виходи" ракет С-300 у напрямку Харківщини.

Скриншот допису monitor

Водночас у Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по Харківській області.

Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що в Україні увечері 7 січня фіксується рух ворожих дронів-камікадзе Shahed. Загроза застосування ударних БпЛА стосується південних областей України.

Також ми писали, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон 5 січня. Проте він виявився незвичайним.