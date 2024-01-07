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У Харкові пролунали вибухи

7 січня 2024 22:15
оновлено: 22:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові увечері 7 січня було чутно вибухи
Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові та області лунають вибухи увечері 7 січня. Росіяни атакували місто ракетами С-300.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал monitor.

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Вибухи у Харкові 7 січня

Так, напередодні мешканців регіону попереджали про "виходи" ракет С-300 у напрямку Харківщини.

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Скриншот допису monitor

Водночас у Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по Харківській області.

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Скриншот допису Повітряних Сил

Нагадаємо, що в Україні увечері 7 січня фіксується рух ворожих дронів-камікадзе Shahed. Загроза застосування ударних БпЛА стосується південних областей України.

Також ми писали, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон 5 січня. Проте він виявився незвичайним.

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