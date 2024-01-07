У Харкові увечері 7 січня було чутно вибухи

У Харкові пролунали вибухи
7 січня 2024 22:15
оновлено: 22:22
Вибух в небі. Ілюстративне фото: depositphotos
У Харкові та області лунають вибухи увечері 7 січня. Росіяни атакували місто ракетами С-300.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал monitor.
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Вибухи у Харкові 7 січня
Так, напередодні мешканців регіону попереджали про "виходи" ракет С-300 у напрямку Харківщини.
Водночас у Повітряних Силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння по Харківській області.
Нагадаємо, що в Україні увечері 7 січня фіксується рух ворожих дронів-камікадзе Shahed. Загроза застосування ударних БпЛА стосується південних областей України.
Також ми писали, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон 5 січня. Проте він виявився незвичайним.
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