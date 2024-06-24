Взрывы в Харькове вечером, 24 июня

В Харькове раздались взрывы
Взрывы в Харькове раздались вечером, 24 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Харькове
"В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове.
"В Харькове слышна серия взрывов. Выясняем ли в городе", — написал он.
Напомним, 24 июня россияне обстреляли Днепропетровскую область. Известно о четырех пострадавших.
Также российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.
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