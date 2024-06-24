Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове раздались взрывы arrow

В Харькове раздались взрывы

24 июня 2024 22:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Харькове вечером, 24 июня
Запуск ракеты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались вечером, 24 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Харькове

"В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

null
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове.

"В Харькове слышна серия взрывов. Выясняем ли в городе", — написал он.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня россияне обстреляли Днепропетровскую область. Известно о четырех пострадавших.

Также российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.

война
Харьков
взрыв
Украина
обстрелы
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление