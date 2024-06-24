Взрывы в Харькове вечером, 24 июня

Запуск ракеты. Фото: росСМИ

Взрывы в Харькове раздались вечером, 24 июня. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Харькове

"В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове.

"В Харькове слышна серия взрывов. Выясняем ли в городе", — написал он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня россияне обстреляли Днепропетровскую область. Известно о четырех пострадавших.

Также российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.