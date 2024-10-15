В Харькове 15 октября раздавались взрывы

В Харькове раздались взрывы
В Харькове раздались взрывы. Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщают местные паблики во вторник, 15 октября.
Взрывы в Харькове
Россияне не прекращают обстреливать Харьков с помощью ракет и КАБ. От этого страдают гражданские жители и рушатся жилые дома. В городе прогремели новые взрывы.
В половине областей Украины объявлена воздушная тревога. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях и других безопасных местах, пока не будет отбоя.
Напомним, оккупанты ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву, используя ракеты типа С-300.
Впоследствии в МВД показали фото последствий атаки на город. В одном из районов Николаева получили повреждения инфраструктурный объект, частные дома и автомобили.
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