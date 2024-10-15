В Харькове 15 октября раздавались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В Харькове раздались взрывы. Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщают местные паблики во вторник, 15 октября.

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Взрывы в Харькове. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове

Россияне не прекращают обстреливать Харьков с помощью ракет и КАБ. От этого страдают гражданские жители и рушатся жилые дома. В городе прогремели новые взрывы.

В половине областей Украины объявлена воздушная тревога. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях и других безопасных местах, пока не будет отбоя.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву, используя ракеты типа С-300.

Впоследствии в МВД показали фото последствий атаки на город. В одном из районов Николаева получили повреждения инфраструктурный объект, частные дома и автомобили.