У Харкові 15 жовтня лунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

У Харкові пролунали вибухи. Повідомляють, що росіяни застосували керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляють місцеві пабліки у вівторок, 15 жовтня.

Читайте також:

Вибухи в Харкові. Фото: скриншот

Вибухи в Харкові

Росіяни не припиняють обстрілювати Харків за допомогою ракет та КАБів. Від цього страждають цивільні мешканці та руйнуються житлові будинки. Наразі у місті пролунали нові вибухи.

В половині областей України оголошено повітряну тривогу. Військові радять мирним мешканцям перебувати в укриттях та інших безпечних місцях поки не буде відбою.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти вночі 15 жовтня завдали удару по Миколаєву, використовуючи ракети типу С-300.

Згодом у МВС показали фото наслідків атаки на місто. В одному з районів Миколаєва зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автомобілі.