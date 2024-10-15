У Харкові 15 жовтня лунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи. Повідомляють, що росіяни застосували керовані авіаційні бомби.
Про це повідомляють місцеві пабліки у вівторок, 15 жовтня.
Вибухи в Харкові
Росіяни не припиняють обстрілювати Харків за допомогою ракет та КАБів. Від цього страждають цивільні мешканці та руйнуються житлові будинки. Наразі у місті пролунали нові вибухи.
В половині областей України оголошено повітряну тривогу. Військові радять мирним мешканцям перебувати в укриттях та інших безпечних місцях поки не буде відбою.
Нагадаємо, окупанти вночі 15 жовтня завдали удару по Миколаєву, використовуючи ракети типу С-300.
Згодом у МВС показали фото наслідків атаки на місто. В одному з районів Миколаєва зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автомобілі.
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