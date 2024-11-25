Взрывы в Харькове 25 ноября — в городе объявлена тревога

В Харькове раздались взрывы
Взрывы в Харькове раздались утром 25 ноября. Оккупанты ударили по Киевскому району города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 25 ноября
Обновлено 08:55. Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до десяти.
В то же время, по данным Синегубова, госпитализировали пять человек. Экстренные службы работают на месте над ликвидацией последствий.
В 08:31 Терехов сообщил, что в Харькове раздался взрыв. Он призвал местных жителей быть осторожными и находиться в укрытиях.
После он добавил, что удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания возник пожар.
В то же время, удар по городу также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По предварительным данным, удар в центральной части Харькова. Экстренные службы выехали на место попадания", — говорится в сообщении.
Все детали выясняются.
Через несколько минут Синегубов сообщил, что на одной из центральных улиц в результате удара возник пожар.
"Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", — рассказал глава ОВА.
По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.
Напомним, в ночь на 25 ноября россияне атаковали Запорожье ударными дронами. В городе есть повреждения.
Также мы сообщали, что в результате атаки на Запорожье была ранена 16-летняя девушка.
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