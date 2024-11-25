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В Харькове раздались взрывы

25 ноября 2024 08:35
обновлено: 08:47
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Харькове 25 ноября — в городе объявлена тревога
Последствия удара по Харькову. Архивное фото: t.me/synegubov
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Харькове раздались утром 25 ноября. Оккупанты ударили по Киевскому району города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 25 ноября

Обновлено 08:55. Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до десяти.

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Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время, по данным Синегубова, госпитализировали пять человек. Экстренные службы работают на месте над ликвидацией последствий.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

В 08:31 Терехов сообщил, что в Харькове раздался взрыв. Он призвал местных жителей быть осторожными и находиться в укрытиях.

взрыв в Харькове 25 ноября
Скриншот сообщения Игоря Терехова

После он добавил, что удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания возник пожар.

удар по Харькову 25 ноября
Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время, удар по городу также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительным данным, удар в центральной части Харькова. Экстренные службы выехали на место попадания", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

Все детали выясняются.

Через несколько минут Синегубов сообщил, что на одной из центральных улиц в результате удара возник пожар.

"Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте", — рассказал глава ОВА.

удар по Харькову 25 ноября
Скриншот сообщения Олега Синегубова

По состоянию на данный момент известно о шести пострадавших.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне атаковали Запорожье ударными дронами. В городе есть повреждения.

Также мы сообщали, что в результате атаки на Запорожье была ранена 16-летняя девушка.

Харьков взрыв россияне обстрелы война в Украине

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