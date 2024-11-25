Вибухи у Харкові 25 листопада — в місті оголошена тривога

У Харкові пролунали вибухи
Вибухи у Харкові пролунали зранку 25 листопада. Окупанти вдарили по Київському районі міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи у Харкові 25 листопада
Оновлено 08:55. Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до десяти.
Водночас, за даними Синєгубова, госпіталізували п'ятьох людей. Екстрені служби працюють на місці над ліквідацією наслідків.
О 08:31 Терехов повідомив, що у Харкові пролунав вибух. Він закликав місцевих жителів бути обережними та перебувати в укриттях.
Незадовго він додав, що удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання виникла пожежа.
Водночас удар по місту також підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередніми даними, удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання", — йдеться у повідомленні.
Наразі усі деталі з'ясовуються.
Через кілька хвилин Синєгубов повідомив, що на одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа.
"Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці", — розповів очільник ОВА.
Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. У місті є пошкодження.
Також ми повідомляли, що унаслідок атаки на Запоріжжя було поранено 16-річну дівчину.
Читайте Новини.LIVE!