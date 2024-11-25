Вибухи у Харкові 25 листопада — в місті оголошена тривога

Наслідки удару по Харкові. Архівне фото: t.me/synegubov

Вибухи у Харкові пролунали зранку 25 листопада. Окупанти вдарили по Київському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Харкові 25 листопада

Оновлено 08:55. Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до десяти.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас, за даними Синєгубова, госпіталізували п'ятьох людей. Екстрені служби працюють на місці над ліквідацією наслідків.

Скриншот допису Олега Синєгубова

О 08:31 Терехов повідомив, що у Харкові пролунав вибух. Він закликав місцевих жителів бути обережними та перебувати в укриттях.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Незадовго він додав, що удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання виникла пожежа.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас удар по місту також підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, удар у центральній частині Харкова. Екстрені служби виїхали на місце влучання", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Наразі усі деталі з'ясовуються.

Через кілька хвилин Синєгубов повідомив, що на одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці", — розповів очільник ОВА.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. У місті є пошкодження.

Також ми повідомляли, що унаслідок атаки на Запоріжжя було поранено 16-річну дівчину.