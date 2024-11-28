Взрывы в Харькове 28 ноября — россияне выпустили авиабомбы

Спасатели на месте попадания. Иллюстративное фото: ГСЧС

Взрывы в Харькове раздались днем 28 ноября. Российские войска совершили на город пуски управляемых авиабомб.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взрывы в Харькове 28 ноября

Обновлено 13:10. Терехов заявил, что по уточненной информации в этот раз прилетов по Харькову не было. Взрывы слышали в области.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Обновлено 13:04. В Харьковской ОВА рассказали, что около 12:33 оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Профильные службы обследуют место происшествия.

В то же время в 12:40 захватчики нанесли ракетный удар по селу Русская Лозовая Харьковского района. По предварительной информации, попадание случилось возле одного из учебных заведений населенного пункта.є

Скриншот сообщения Харьковской ОВА

Обновлено 12:48. Воздушные силы сообщили о повторных пусках управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьков.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В 12:21 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Через несколько минут в ведомстве заявили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 12:31 мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Харькове.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время, мэр города Игорь Терехов подтвердил, что город под атакой вражеских КАБов и призвал горожан находиться в безопасности.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, ночью и утром 28 ноября оккупанты выпустили по Украине 188 воздушных целей. Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

Кроме того, в сети показали, как двигались ракеты и дроны РФ во время атаки на Украину.