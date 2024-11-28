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В Харькове раздались взрывы

28 ноября 2024 12:33
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Харькове 28 ноября — россияне выпустили авиабомбы
Спасатели на месте попадания. Иллюстративное фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Харькове раздались днем 28 ноября. Российские войска совершили на город пуски управляемых авиабомб.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Взрывы в Харькове 28 ноября

Обновлено 13:10. Терехов заявил, что по уточненной информации в этот раз прилетов по Харькову не было. Взрывы слышали в области. 

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Скриншот сообщения Игоря Терехова

Обновлено 13:04. В Харьковской ОВА рассказали, что около 12:33 оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Профильные службы обследуют место происшествия. 

В то же время в 12:40 захватчики нанесли ракетный удар по селу Русская Лозовая Харьковского района. По предварительной информации, попадание случилось возле одного из учебных заведений населенного пункта.є

удар по Харкову
Скриншот сообщения Харьковской ОВА

Обновлено 12:48. Воздушные силы сообщили о повторных пусках управляемых авиабомб тактической авиацией на Харьков.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

В 12:21 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

взрывы в Харькове 28 ноября
Скриншот сообщения Воздушных сил

Через несколько минут в ведомстве заявили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 12:31 мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Харькове.

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Скриншот сообщения мониторингового канала
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Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время, мэр города Игорь Терехов подтвердил, что город под атакой вражеских КАБов и призвал горожан находиться в безопасности.

удар по Харькову 28 ноября
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, ночью и утром 28 ноября оккупанты выпустили по Украине 188 воздушных целей. Ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

Кроме того, в сети показали, как двигались ракеты и дроны РФ во время атаки на Украину.

Харьков взрыв россияне обстрелы война в Украине

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