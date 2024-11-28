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У Харкові пролунали вибухи

28 листопада 2024 12:33
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Харкові 28 листопада — росіяни випустили авіабомби
Рятувальники на місці влучання. Ілюстративне фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Харкові пролунали вдень 28 листопада. Російські війська здійснили на місто пуски керованих авіабомб.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Вибухи у Харкові 28 листопада

Оновлено 13:10. Терехов заявив, що за уточненою інформацією цього разу прильотів по Харкову не було. Вибухи чули в області. 

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Скриншот допису Ігоря Терехова

Оновлено 13:04. В Харківській ОВА розповіли, що близько 12:33 окупанти вдарили по Київському району Харкова. На даний час інформація про постраждалих не надходила. Профільні служби обстежують місце події. 

Водночас об 12:40 загарбники завдали ракетного удару по селу Руська Лозова Харківського району. За попередньою інформацією, влучання трапилося біля одного з навчальних закладів населеного пункту.

удар по Харкову
Скриншот допису Харківської ОВА

Оновлено 12:48. Повітряні сили повідомили про повторні пуски керованих авіабомб тактичною авіацією на Харків.

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Скриншот допису Повітряних сил

О 12:21 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

вибухи у Харкові 28 листопада
Скриншот допису Повітряних сил

За кілька хвилин у відомстві заявили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

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Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 12:31 моніторингові канали повідомили про вибух у Харкові.

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Скриншот допису монітрингового каналу
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Скриншот допису Повітряних сил

Водночас мер міста Ігор Терехов підтвердив, що місто під атакою ворожих КАБів та закликав містян перебувати в безпеці. 

удар по Харкову 28 листопада
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, вночі та зранку 28 листопада окупанти випустили по Україні 188 повітряних цілей. Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України.

Крім того, в мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки на Україну. 

Харків вибух росіяни обстріли війна в Україні

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