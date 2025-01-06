Взрывы в Харькове 6 января — россияне выпустили авиабомбы

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы в Харькове 6 января прогремели около 11:53. Российские войска выпустили по городу управляемые авиабомбы.

Об этом сообщили в Воздушных силах и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове 6 января

В 11:44 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 11:46 в ведомстве предупредили, что о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Спустя несколько минут в Харькове прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, вероятно, это произошло за пределами города.

На данный момент власти Харькова не прокомментировали взрывы.

Напомним, ночью 6 января россияне осуществили атаку на Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 79 российских БпЛА.

В результате атаки на Киевщине была повреждена контактная сеть железной дороги. Сотрудники УЗ уже работают над восстановлением поврежденного участка.