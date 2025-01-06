Вибухи у Харкові 6 січня — росіяни випустили авіабомби

У Харкові пролунали вибухи
Вибухи у Харкові 6 січня пролунали близько 11:53. Російські війська випустили по місту керовані авіабомби.
Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.
Вибухи у Харкові 6 січня
О 11:44 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Вже о 11:46 у відомстві попередили, що про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Через кілька хвилин у Харкові пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, ймовірно, це сталося за межами міста.
Наразі влада Харкова не прокоментувала вибухи.
Нагадаємо, вночі 6 січня росіяни здійснили атаку на Україну ракетами та дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 79 російських БпЛА.
Внаслідок атаки на Київщині було пошкоджено контактну мережу залізниці. Співробітники УЗ вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки.
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