Вибухи у Харкові 6 січня — росіяни випустили авіабомби

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Харкові 6 січня пролунали близько 11:53. Російські війська випустили по місту керовані авіабомби.

Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові 6 січня

О 11:44 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 11:46 у відомстві попередили, що про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Скриншот допису Повітряних сил

Через кілька хвилин у Харкові пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, ймовірно, це сталося за межами міста.

Наразі влада Харкова не прокоментувала вибухи.

Нагадаємо, вночі 6 січня росіяни здійснили атаку на Україну ракетами та дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 79 російських БпЛА.

Внаслідок атаки на Київщині було пошкоджено контактну мережу залізниці. Співробітники УЗ вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки.