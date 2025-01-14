Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Харькову. В городе раздались очередные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы во вторник, 14 января.

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В Харькове раздались взрывы

Войска государства-агрессора не прекращают наносить мощные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Харькова. Для этого они используют ракеты, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе. Это наносит городу значительные разрушения и создает опасность для местных жителей.

В городе были слышны очередные взрывы. Их причины и последствия выясняются. Комментариев от официальных властей пока нет.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей — Сумской, Харьковской и Донецкой. Военные советуют гражданским людям находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Воздушная тревога в ряде областей. Фото: карта воздушных тревог

Напомним, ночью 14 января ВСУ нанесли удар по аэродрому "Энгельс-2". Именно на этой базе дислоцируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которые россияне используют для бомбардировки Украины.

Также этой ночью российские войска обстреляли Никопольский район, применив РСЗО "Град", тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Вражеские удары были направлены по Никополю и Марганецкой громаде.