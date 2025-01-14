Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове раздались взрывы arrow

В Харькове раздались взрывы

14 января 2025 17:00
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Харькове раздались взрывы
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики не прекращают наносить удары по Харькову. В городе раздались очередные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы во вторник, 14 января.

Читайте также:
взрывы в Харькове
Взрывы в Харькове. Фото: скриншот

В Харькове раздались взрывы

Войска государства-агрессора не прекращают наносить мощные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Харькова. Для этого они используют ракеты, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе. Это наносит городу значительные разрушения и создает опасность для местных жителей.

В городе были слышны очередные взрывы. Их причины и последствия выясняются. Комментариев от официальных властей пока нет.

Воздушная тревога объявлена в ряде областей — Сумской, Харьковской и Донецкой. Военные советуют гражданским людям находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

воздушная тревога
Воздушная тревога в ряде областей. Фото: карта воздушных тревог

Напомним, ночью 14 января ВСУ нанесли удар по аэродрому "Энгельс-2". Именно на этой базе дислоцируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии, которые россияне используют для бомбардировки Украины.

Также этой ночью российские войска обстреляли Никопольский район, применив РСЗО "Град", тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Вражеские удары были направлены по Никополю и Марганецкой громаде.

Харьков взрыв обстрелы воздушная тревога война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

17:22 На Закарпатье мужчина якобы украл деньги в ТЦК — комментарий ГБР

17:01 Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних

17:00 В Харькове раздались взрывы

16:59 Почти 7 тыс. грн штрафа — кого накажут за одежду в 2025 году

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:22 На Закарпатье мужчина якобы украл деньги в ТЦК — комментарий ГБР

17:01 Зеленский объяснил, почему он против мобилизации 18-летних

17:00 В Харькове раздались взрывы

16:59 Почти 7 тыс. грн штрафа — кого накажут за одежду в 2025 году

16:40 Полесье объявило о трансфере еще одного игрока из Европы

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно