Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові пролунали вибухи arrow

У Харкові пролунали вибухи

14 січня 2025 17:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Харкові пролунали вибухи
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Харкову. У місті пролунали чергові вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у вівторок, 14 січня.

Читайте також:
вибухи у Харкові
Вибухи у Харкові. Фото: скриншот

У Харкові пролунали вибухи

Війська держави-агресора не припиняють завдавати потужних ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі Харкова. Для цього вони використовують ракети, керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе. Це завдає місту значних руйнувань та створює небезпеку для місцевих мешканців.

Наразі у місті було чутно чергові вибухи. Їх причини та наслідки з'ясовуються. Коментарів від офіційної влади поки нема.

Повітряна тривога оголошена у низці областей — Сумській, Харківській та Донецькій. Військові радять цивільним людям перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

повітряна тривога
Повітряна тривога у низці областей. Фото: мапа повітряних тривог

Нагадаємо, вночі 14 січня ЗСУ завдали удару по аеродрому "Енгельс-2". Саме на цій базі дислокуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, які росіяни використовують для бомбардування України.

Також цієї ночі російські війська обстріляли Нікопольський район, застосувавши РСЗВ "Град", важку артилерію та дрони-камікадзе. Ворожі удари були спрямовані по Нікополю та Марганецькій громаді.

Харків вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:57 Катастрофа у Чорному морі — підняти танкери до літа не встигнуть

18:49 У Путіна заявили, що Україна "скоро зникне" — в ЦПД відреагували

18:46 Макуана вирішив забути про Полісся та Україну як про страшний сон

18:33 Україна має стати членом НАТО — Рютте назвав умову

18:33 Коли ТЦК може оштрафувати чоловіка з інвалідністю — пояснює юрист

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:11 Власникам суден, пошкоджених РФ на Одещині, відшкодують збитки

18:11 Зеленський повідомив, що допити полонених бійців КНДР тривають

18:09 У ПС пообіцяли не переводити дефіцитних фахівців у піхоту — заява

18:00 Центр Києва у майбутньому — ШІ показав унікальні фото

17:54 Раритет на полі бою — які міни планує закупити Міноборони для ЗСУ

18:57 Катастрофа у Чорному морі — підняти танкери до літа не встигнуть

18:49 У Путіна заявили, що Україна "скоро зникне" — в ЦПД відреагували

18:46 Макуана вирішив забути про Полісся та Україну як про страшний сон

18:33 Україна має стати членом НАТО — Рютте назвав умову

18:33 Коли ТЦК може оштрафувати чоловіка з інвалідністю — пояснює юрист

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:11 Власникам суден, пошкоджених РФ на Одещині, відшкодують збитки

18:11 Зеленський повідомив, що допити полонених бійців КНДР тривають

18:09 У ПС пообіцяли не переводити дефіцитних фахівців у піхоту — заява

18:00 Центр Києва у майбутньому — ШІ показав унікальні фото

17:54 Раритет на полі бою — які міни планує закупити Міноборони для ЗСУ

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Text

08:00 Завершальна президентська промова Байдена — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво