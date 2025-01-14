Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по Харкову. У місті пролунали чергові вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у вівторок, 14 січня.

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У Харкові пролунали вибухи

Війська держави-агресора не припиняють завдавати потужних ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі Харкова. Для цього вони використовують ракети, керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе. Це завдає місту значних руйнувань та створює небезпеку для місцевих мешканців.

Наразі у місті було чутно чергові вибухи. Їх причини та наслідки з'ясовуються. Коментарів від офіційної влади поки нема.

Повітряна тривога оголошена у низці областей — Сумській, Харківській та Донецькій. Військові радять цивільним людям перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Повітряна тривога у низці областей. Фото: мапа повітряних тривог

Нагадаємо, вночі 14 січня ЗСУ завдали удару по аеродрому "Енгельс-2". Саме на цій базі дислокуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, які росіяни використовують для бомбардування України.

Також цієї ночі російські війська обстріляли Нікопольський район, застосувавши РСЗВ "Град", важку артилерію та дрони-камікадзе. Ворожі удари були спрямовані по Нікополю та Марганецькій громаді.