Взрывы в Харькове 11 июля

В Харькове прогремели взрывы
Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 11 июля. Враг атакует город дронами.
Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Звуки взрывов в Харькове
"Оккупанты атакуют беспилотниками. В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и Харьковский район — в укрытие", — написал Синегубов.
Кроме того, информацию о взрыве и атаке дронов подтвердил мэр города Игорь Терехов.
Накануне Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города летит группа беспилотников.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:34 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что сегодня ночью около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской ОГА. Впоследствии стало известно, что в Чугуеве в результате атаки дронов разрушены здания, повреждена больница и есть пострадавшие.
Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Николаеве. После атаки беспилотников в окрестностях города зафиксировали пожар.
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