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Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 05:34
Взрывы в Харькове 11 июля
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 11 июля. Враг атакует город дронами.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Оккупанты атакуют беспилотниками. В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и Харьковский район — в укрытие", — написал Синегубов.

Кроме того, информацию о взрыве и атаке дронов подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Накануне Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города летит группа беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:34 карта воздушных тревог выглядит так.

Вибухи у Харкові 11 липня - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня ночью около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской ОГА. Впоследствии стало известно, что в Чугуеве в результате атаки дронов разрушены здания, повреждена больница и есть пострадавшие.

Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Николаеве. После атаки беспилотников в окрестностях города зафиксировали пожар.

Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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