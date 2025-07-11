Взрывы в Харькове 11 июля

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 11 июля. Враг атакует город дронами.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Оккупанты атакуют беспилотниками. В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и Харьковский район — в укрытие", — написал Синегубов.

Кроме того, информацию о взрыве и атаке дронов подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Накануне Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении города летит группа беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:34 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня ночью около десятка взрывов прогремели в Чугуевской громаде Харьковской ОГА. Впоследствии стало известно, что в Чугуеве в результате атаки дронов разрушены здания, повреждена больница и есть пострадавшие.

Также мы писали, что взрывы этой ночью раздавались в Николаеве. После атаки беспилотников в окрестностях города зафиксировали пожар.