В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 20:41
Взрывы в Харькове 20 августа - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 20 августа, в Харькове прогремели взрывы. Российские войска нанесли удар по городу.

Об этом сообщает канал "Новини.LIVE Харків".

Что известно об обстреле Харькова

"В Харькове слышны взрывы! Работает ПВО!" — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что на Харьков идет группа российских дронов.

В Харькове прогремели взрывы - фото 1
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

"Группа ударных БпЛА на Харьковщине курсом на запад/север", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 августа россияне ударили по Украине ракетами и БПЛА. Несмотря на успешные действия украинских защитников, зафиксировано попадание в 20 различных локациях.

Так, сегодня ночью под ударом была Ахтырка. В результате этого ранены 14 человек, среди которых есть дети.

Автор:
Анастасия Писаненко
Автор:
Анастасия Писаненко
