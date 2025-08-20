Взрывы в Харькове 20 августа - что известно

В Харькове прогремели взрывы
В среду, 20 августа, в Харькове прогремели взрывы. Российские войска нанесли удар по городу.
Об этом сообщает канал "Новини.LIVE Харків".
Что известно об обстреле Харькова
"В Харькове слышны взрывы! Работает ПВО!" — говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что на Харьков идет группа российских дронов.
"Группа ударных БпЛА на Харьковщине курсом на запад/север", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 20 августа россияне ударили по Украине ракетами и БПЛА. Несмотря на успешные действия украинских защитников, зафиксировано попадание в 20 различных локациях.
Так, сегодня ночью под ударом была Ахтырка. В результате этого ранены 14 человек, среди которых есть дети.
