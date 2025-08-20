Вибухи у Харкові 20 серпня - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 20 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Російські війська завдали удару по місту.

Про це повідомляє канал "Новини.LIVE Харків".

Що відомо про обстріл Харкова

"У Харкові чутно вибухи! Працює ППО!" — говориться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на Харків йде група російських дронів.

Пост Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

"Група ударних БпЛА на Харківщині курсом на захід/північ", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання у 20 різних локаціях.

Так, сьогодні вночі під ударом була Охтирка. Внаслідок цього поранено 14 людей, серед яких є діти.