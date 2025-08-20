Вибухи у Харкові 20 серпня - що відомо

У Харкові пролунали вибухи
Дата публікації: 20 серпня 2025 20:41
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 20 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Російські війська завдали удару по місту.
Про це повідомляє канал "Новини.LIVE Харків".
Що відомо про обстріл Харкова
"У Харкові чутно вибухи! Працює ППО!" — говориться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на Харків йде група російських дронів.
"Група ударних БпЛА на Харківщині курсом на захід/північ", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання у 20 різних локаціях.
Так, сьогодні вночі під ударом була Охтирка. Внаслідок цього поранено 14 людей, серед яких є діти.
