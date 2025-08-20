Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 20:41
Вибухи у Харкові 20 серпня - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 20 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Російські війська завдали удару по місту.

Про це повідомляє канал "Новини.LIVE Харків".

Реклама
Читайте також:

Що відомо про обстріл Харкова

"У Харкові чутно вибухи! Працює ППО!" — говориться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на Харків йде група російських дронів.

У Харкові пролунали вибухи - фото 1
Пост Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

"Група ударних БпЛА на Харківщині курсом на захід/північ", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня росіяни вдарили по Україні ракетами та БпЛА. Попри успішні дії українських захисників, зафіксовано влучання у 20 різних локаціях.

Так, сьогодні вночі під ударом була Охтирка. Внаслідок цього поранено 14 людей, серед яких є діти.

Харків вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації