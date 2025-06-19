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Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов

В Харькове прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов

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Дата публикации 19 июня 2025 23:16
Взрывы в Харькове 19 июня - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот из видео
Ключові моменти Что известно об обстреле Харькова Где объявили тревогу

В четверг, 19 июня, в Харькове прогремели взрывы. Город атаковали дроны российских войск.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Харькова

"Харьков под атакой вражеских беспилотников!" — написал Синегубов.

По его словам, в некоторых районах города были слышны взрывы.

"Оставайтесь в безопасных местах. Угроза сохраняется", — добавил он.

Кроме того, городской голова Харькова Игорь Терехов также сообщал о взрывах в городе.

В Харькове прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов - фото 2
Пост Терехова. Фото: скриншот

"В Харькове взрывы — предварительно в Киевском районе. Над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны!" — написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:20 карта воздушных тревог выглядит так.

В Харькове прогремели взрывы из-за атаки вражеских дронов - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на четверг, 19 июня, российские оккупационные войска совершили очередную воздушную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны отбили атаку и уничтожили 88 вражеских дронов, запущенных с разных направлений.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, что Россия заблаговременно выбирает цели для атак по Украине.

взрыв обстрелы Харьков война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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