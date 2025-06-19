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Головна Харків У Харкові пролунали вибухи через атаку ворожих дронів

У Харкові пролунали вибухи через атаку ворожих дронів

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 23:16
Вибухи у Харкові 19 червня — що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Ключові моменти Що відомо про обстріл Харкова Де оголосили тривогу

У четвер, 19 червня, у Харкові пролунали вибухи. Місто атакували дрони російських військ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Пост Синєгубова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Харкова

"Харків під атакою ворожих безпілотників!" — написав Синєгубов.

За його словами, у деяких районах міста було чутно вибухи. 

"Залишайтесь у безпечних місцях. Загроза зберігається", — додав він.

Крім того, міський голова Харкова Ігор Терехов також повідомляв про вибухи у місті.

У Харкові пролунали вибухи через атаку ворожих дронів - фото 2
Пост Терехова. Фото: скриншот

"У Харкові вибухи — попередньо у Київському районі. Над містом ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні!" — написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Харкові пролунали вибухи через атаку ворожих дронів - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у ніч проти четверга, 19 червня, російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони відбили атаку та знищили 88 ворожих дронів, запущених з різних напрямків.

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що Росія завчасно обирає цілі для атак по Україні.

вибух обстріли Харків війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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