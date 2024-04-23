В Харькове раздались взрывы — оккупанты обстреливают город
Взрывы в Харькове раздались днем, 23 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы в Харькове
"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!" — подчеркнул Терехов.
По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.
Напомним, за последние сутки удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.
Также ночью 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.
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