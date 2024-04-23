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В Харькове раздались взрывы — оккупанты обстреливают город

23 апреля 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове раздались взрывы — оккупанты обстреливают город
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались днем, 23 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!" — подчеркнул Терехов.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за последние сутки удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.

Также ночью 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов

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