В Харькове раздались взрывы — оккупанты обстреливают город

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрывы в Харькове раздались днем, 23 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!" — подчеркнул Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за последние сутки удары российской армии забрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрелов.

Также ночью 23 апреля враг выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.