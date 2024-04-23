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У Харкові пролунали вибухи — окупанти обстрілюють місто

23 квітня 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунали вибухи — окупанти обстрілюють місто
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Харкові пролунали вдень, 23 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" — наголосив Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останню добу удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.

Також вночі проти 23 квітня ворог випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти. 

війна
Харків
вибух
обстріли
Ігор Терехов
Олег Синєгубов

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