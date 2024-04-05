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В Харькове раздались взрывы — что известно

5 апреля 2024 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове раздались взрывы — что известно
Ракета в небе. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Терехов заявил, что в городе слышны взрывы.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

"Предварительно Харьков был атакован КАБами. Относительно жертв и разрушений информация уточняется", — добавил Терехов.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также ночью 4 апреля российские оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Понятовка.

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Харьков
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Украина
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Игорь Терехов
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Олег Синегубов
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