В Харькове раздались взрывы — что известно

Ракета в небе. Фото: скриншот

Взрывы в Харькове раздались днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Терехов заявил, что в городе слышны взрывы.

Пост Терехова. Фото: скриншот

По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

"Предварительно Харьков был атакован КАБами. Относительно жертв и разрушений информация уточняется", — добавил Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также ночью 4 апреля российские оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Понятовка.