В Харькове раздались взрывы — что известно
Взрывы в Харькове раздались днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреливают город.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы в Харькове
Терехов заявил, что в городе слышны взрывы.
По словам Синегубова, оккупанты наносят удары.
"Предварительно Харьков был атакован КАБами. Относительно жертв и разрушений информация уточняется", — добавил Терехов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Также ночью 4 апреля российские оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Понятовка.
Читайте Новини.LIVE!