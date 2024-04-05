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У Харкові пролунали вибухи — що відомо

5 квітня 2024 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунали вибухи — що відомо
Ракета в небі. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Харкові пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Терехов заявив, що у місті чутно вибухи.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

"Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється", — додав Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також уночі 4 квітня російські окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонської області. Під ворожем вогнем опинилося село Понятівка.

війна
Харків
вибух
Україна
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
Олег Синєгубов
повітряна тривога

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