У Харкові пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Харкові пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстрілюють місто.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи в Харкові
Терехов заявив, що у місті чутно вибухи.
За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів.
"Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань інформація уточнюється", — додав Терехов.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Також уночі 4 квітня російські окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонської області. Під ворожем вогнем опинилося село Понятівка.
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