Взрывы в Харькове утром 21 июня

В Харькове раздались взрывы — что известно
В Харькове утром 21 июня раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове
"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно за пределами города", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Напомним, оккупанты в ночь на 21 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг пытался нанести удары ракетами, однако силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.
Также 20 июня россияне обстреляли кассетными боеприпасами поселки в Донецкой области. В результате вражеских ударов три человека погибли и четверо получили ранения, среди них ребенок.
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