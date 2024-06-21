Взрывы в Харькове утром 21 июня

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Минобороны

В Харькове утром 21 июня раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове

"В Харькове слышна серия взрывов, вероятно за пределами города", — говорится в сообщении.

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в ночь на 21 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Враг пытался нанести удары ракетами, однако силы противовоздушной обороны сбили все цели захватчиков.

Также 20 июня россияне обстреляли кассетными боеприпасами поселки в Донецкой области. В результате вражеских ударов три человека погибли и четверо получили ранения, среди них ребенок.