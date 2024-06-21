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У Харкові пролунали вибухи — що відомо

21 червня 2024 09:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Харкові зранку 21 червня
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові зранку 21 червня пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно за межами міста", — йдеться у повідомленні.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння  зі східного напрямку.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 21 червня вкотре атакували Україну ракетами. Ворог намагався завдати ударів ракетами, однак сили протиповітряної оборони збили всі цілі загарбників.

Також 20 червня росіяни обстріляли касетними боєприпасами селища в Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів три людини загинули та четверо отримали поранення, серед них є дитина.

війна
Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога

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