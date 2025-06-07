Громкие взрывы в Харькове - что известно о причинах

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу, 7 июня, в Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после объявления воздушной тревоги.

Об этом информируют местные Telegram-каналы и СМИ.

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Взрывы в Харькове 7 июня — что известно

В субботу вечером 7 июня, в Харькове прогремели мощные взрывы. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты атакуют город управляемыми авиационными бомбами.

"Враг снова ударил по Харькову — на этот раз КАБами. Будьте осторожны, в воздухе еще один КАБ", — написал мэр Харькова.

Скриншоты сообщений мэра Харькова/Telegram

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами.



"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали устанавливаются", — написал руководитель ОВА.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в ночь на 7 июня российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками, ракетами и КАБами.

Впоследствии стало известно, что в результате попадания в частный дом в Киевском районе Харькова один человек погиб.