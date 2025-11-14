Взрывы в Харькове 14 ноября - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Крымский ветер

В пятницу, 14 ноября, российские войска обстреляли Харьков. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные паблики.

Взрывы в Харькове

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках КАБов на севере региона.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины! " — сообщали Воздушные Силы.

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 07:12. Фото: alerts.in.ua

