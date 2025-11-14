Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы — что известно

В Харькове прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 20:57
обновлено: 21:37
Взрывы в Харькове 14 ноября - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Крымский ветер

В пятницу, 14 ноября, российские войска обстреляли Харьков. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные паблики.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Харькове

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках КАБов на севере региона.

Реклама
В Харькове прогремели взрывы — что известно - фото 1
Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины! " — сообщали Воздушные Силы.

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Реклама
В Харькове прогремели взрывы — что известно - фото 2
Карта воздушных тревог по состоянию на 07:12. Фото: alerts.in.ua

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Киев и область этой ночью.

Также мы писали, что россияне ударили по промышленному объекту в Сумах.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации