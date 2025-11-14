Взрывы в Харькове 14 ноября - что известно

В Харькове прогремели взрывы — что известно
Дата публикации 14 ноября 2025 20:57
обновлено: 21:37
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Крымский ветер
В пятницу, 14 ноября, российские войска обстреляли Харьков. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные паблики.
Взрывы в Харькове
Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках КАБов на севере региона.
"Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковщины! " — сообщали Воздушные Силы.
Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Киев и область этой ночью.
Также мы писали, что россияне ударили по промышленному объекту в Сумах.
