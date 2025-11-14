Відео
У Харкові пролунали вибухи — що відомо

У Харкові пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 20:57
Оновлено: 21:06
Вибухи у Харкові 14 листопада - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: Кримський вітер

У п'ятницю, 14 листопада, російські війська обстріляли Харків. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Вибухи у Харкові

Перед цим Повітряні сили повідомляли про пуски КАБів на півночі регіону.

У Харкові пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини!" — повідомляли Повітряні Сили.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Харкові пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Карта повітряних тривог станом на 07:12. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала Київ та область цієї ночі.

Також ми писали, що росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах.

Харків вибух обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
