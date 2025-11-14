Вибухи у Харкові 14 листопада - що відомо

У Харкові пролунали вибухи — що відомо
Дата публікації: 14 листопада 2025 20:57
Оновлено: 21:06
У п'ятницю, 14 листопада, російські війська обстріляли Харків. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві пабліки.
Вибухи у Харкові
Перед цим Повітряні сили повідомляли про пуски КАБів на півночі регіону.
"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини!" — повідомляли Повітряні Сили.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала Київ та область цієї ночі.
Також ми писали, що росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах.
