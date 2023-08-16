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В Харькове прогремели взрывы: враг атакует дронами

16 августа 2023 09:02
обновлено: 09:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Харькове утром 16 августа: по городу дроновая атака
Взрывы в Харькове. Фото иллюстративное. Фото: volynnews.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 16 августа, в Харькове раздались взрывы. Предварительно работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщают местные паблики.

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что 16 августа группа ударных дронов направляется в Харьков. При этом украинские военные призывают местных жителей находиться в укрытии.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также просит людей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Что говорят в местных пабликах

Местные Telegram-каналы сообщают, что шахеды уже над Харьковом. При этом уточняется, что предварительно работает противовоздушная оборона

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Сообщение местных пабликов. Фото: скриншот

Напомним, что в Одесской области ночью 16 августа раздались взрывы. Ранее сообщалось о группе дронов в воздушном пространстве региона.

Также мы сообщали, что вечером 14 августа в Краматорске раздались взрывы. Также в Донецкой области в это время объявлена воздушная тревога.

 

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