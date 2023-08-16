Вибухи у Харкові вранці 16 серпня: по місту дронова атака

У Харкові прогриміли вибухи: ворог атакує дронами
У середу, 16 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Що каже влада про атаку на Харків
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 16 серпня група ударних дронів прямує до Харкова. При цьому українські військові закликають місцевих мешканців перебувати в укритті.
Своєю чергою голова Харківської ОВ Олег Синєгубов також просить людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Що кажуть у місцевих пабліках
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що шахеди вже над Харковом. При цьому уточнюється, що попередньо працює протиповітряна оборона
Нагадаємо, що на Одещині вночі 16 серпня пролунали вибухи. Раніше повідомлялося про групу дронів у повітряному просторі регіону.
Також ми повідомляли, що ввечері 14 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Також у Донецькій області в цей час оголошено повітряну тривогу.