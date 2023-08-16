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У Харкові прогриміли вибухи: ворог атакує дронами

16 серпня 2023 09:02
оновлено: 09:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Харкові вранці 16 серпня: по місту дронова атака
Вибухи у Харкові. Фото ілюстративні. Фото: volynnews.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 16 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 16 серпня група ударних дронів прямує до Харкова. При цьому українські військові закликають місцевих мешканців перебувати в укритті.

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Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Своєю чергою голова Харківської ОВ Олег Синєгубов також просить людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Що кажуть у місцевих пабліках

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що шахеди вже над Харковом. При цьому уточнюється, що попередньо працює протиповітряна оборона

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Повідомлення місцевих пабліків. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Одещині вночі 16 серпня пролунали вибухи. Раніше повідомлялося про групу дронів у повітряному просторі регіону.

Також ми повідомляли, що ввечері 14 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Також у Донецькій області в цей час оголошено повітряну тривогу.

 

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