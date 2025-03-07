Взрывы в Харькове 7 марта — чем атаковали россияне

Дым от взрыва. Фото: Pixabay

Взрывы в Харькове прогремели сейчас, 7 марта, во время воздушной тревоги. Зафиксировано движение беспилотников типа "Молния", также существует угроза удара баллистикой.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове

Взрывы жители Харькова слышали около 16:55. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:59 7 марта. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Также 7 марта российские войска нанесли массированный удар по жилым кварталам Константиновки в Донецкой области.

Кроме того, взрывы 7 марта раздавались и в Херсоне, воздушную тревогу не объявляли.