Вибухи у Харкові 7 березня — чим атакували росіяни

Дим від вибуху. Фото: Pixabay

Вибухи у Харкові пролунали зараз, 7 березня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух безпілотників типу "Молнія", також існує загрозу удару балістикою.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи у Харкові

Вибухи жителі Харкова чули близько 16:55. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 15:59 7 березня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Також 7 березня російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Костянтинівки у Донецькій області.

Крім того, вибухи 7 березня лунали і в Херсоні, повітряну тривогу не оголошували.