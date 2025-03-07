Вибухи у Харкові 7 березня — чим атакували росіяни

У Харкові пролунало кілька потужних вибухів
Вибухи у Харкові пролунали зараз, 7 березня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух безпілотників типу "Молнія", також існує загрозу удару балістикою.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Харкові
Вибухи жителі Харкова чули близько 16:55. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", — йшлося у повідомленні.
Також 7 березня російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Костянтинівки у Донецькій області.
Крім того, вибухи 7 березня лунали і в Херсоні, повітряну тривогу не оголошували.
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