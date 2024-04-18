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В Харькове раздался громкий взрыв — РФ выпустила КАБы

18 апреля 2024 14:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове раздался громкий взрыв — РФ выпустила КАБы
Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове раздался громкий взрыв в обед, 18 апреля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела КАБами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мониторинговые паблики.

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13:58 стало известно о том, что в сторону Чугуевского района оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы.

14:15 армия РФ запустила КАБ в сторону Харькова.

Взрыв в Харькове
Скриншот сообщений

14:18 Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях из-за российских обстрелов.

Взрыв в Харькове
Скриншот сообщения

Напомним, утром 18 апреля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. Во время этого раздавались взрывы в Днепре.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты обстреляли Днепровский район Днепропетровщины. В результате атаки пострадали двое мужчин.

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Харьков
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война в Украине

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