В Харькове раздался громкий взрыв — РФ выпустила КАБы
В Харькове раздался громкий взрыв в обед, 18 апреля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела КАБами.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мониторинговые паблики.
Взрывы в Харькове
13:58 стало известно о том, что в сторону Чугуевского района оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы.
14:15 армия РФ запустила КАБ в сторону Харькова.
14:18 Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях из-за российских обстрелов.
Напомним, утром 18 апреля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела. Во время этого раздавались взрывы в Днепре.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты обстреляли Днепровский район Днепропетровщины. В результате атаки пострадали двое мужчин.
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