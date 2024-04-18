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У Харкові пролунав гучний вибух — РФ випустила КАБи

18 квітня 2024 14:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові пролунав гучний вибух — РФ випустила КАБи
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові пролунав гучний вибух в обід, 18 квітня. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу КАБами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та моніторингові пабліки.

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13:58 стало відомо про те, що у бік Чугуївського району окупанти випустили керовані авіаційні бомби. 

14:15 армія РФ запустила КАБ у бік Харкова. 

Вибух у Харкові
Скриншот дописів

14:18 Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району перебувати в укриттях через російський обстріл. 

Вибух у Харкові
Скриншот допису

Нагадаємо, вранці 18 квітня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. Під час цього лунали вибух у Дніпрі. 

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Дніпровський район Дніпропетровщини. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.

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