У Харкові пролунав гучний вибух — РФ випустила КАБи

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

У Харкові пролунав гучний вибух в обід, 18 квітня. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу КАБами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та моніторингові пабліки.

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13:58 стало відомо про те, що у бік Чугуївського району окупанти випустили керовані авіаційні бомби.

14:15 армія РФ запустила КАБ у бік Харкова.

Скриншот дописів

14:18 Синєгубов закликав жителів Харкова та Харківського району перебувати в укриттях через російський обстріл.

Скриншот допису

Нагадаємо, вранці 18 квітня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. Під час цього лунали вибух у Дніпрі.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Дніпровський район Дніпропетровщини. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.