Взрыв в Харькове 8 декабря — что известно

В Харькове раздался громкий взрыв — что известно
Взрыв в Харькове раздался вечером, 8 декабря. Однако воздушная тревога сейчас там не объявлена.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрыв в Харькове
"В Харькове был слышен взрыв!" — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и Азовском море.
Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 8 декабря оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела пострадала женщина.
Также 6 декабря захватчики нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. Известно о десяти погибших.
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