Взрыв в Харькове 8 декабря — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: RINA/Kurir

Взрыв в Харькове раздался вечером, 8 декабря. Однако воздушная тревога сейчас там не объявлена.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Харькове был слышен взрыв!" — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и Азовском море.

Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 8 декабря оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела пострадала женщина.

Также 6 декабря захватчики нанесли удары по Запорожью и Запорожскому району. Известно о десяти погибших.