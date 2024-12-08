Вибух у Харкові 8 грудня — що відомо

У Харкові пролунав гучний вибух — що відомо
Вибух у Харкові пролунав ввечері, 8 грудня. Однак повітряної тривоги наразі там не оголошено.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Харкові
"У Харкові було чутно вибух!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та Азовському морі.
Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 8 грудня окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
Також 6 грудня загарбники завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Відомо про десятьох загиблих.
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