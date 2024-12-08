Вибух у Харкові 8 грудня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: RINA/Kurir

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 8 грудня. Однак повітряної тривоги наразі там не оголошено.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух у Харкові

"У Харкові було чутно вибух!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та Азовському морі.

Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Також 6 грудня загарбники завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Відомо про десятьох загиблих.