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В Харькове прозвучал мощный взрыв

17 февраля 2024 14:55
обновлено: 15:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Харькове сейчас 17 февраля - что известно
Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: Олег Синегубов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мощный взрыв в Харькове прозвучал в субботу, 17 февраля. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".

Взрывы в Харькове 17 февраля

В Харькове прозвучали мощные взрывы. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога. 

Харьков
Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Через короткое время в городе прозвучал еще один взрыв.

Харьков
Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупредили о применении врагом баллистического вооружения для восточных регионов.

Харьков
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 15:00 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, российские войска за последние сутки нанесла серию ударов по Донецкой области. Это привело к серьезным разрушениям в регионе, впрочем, обошлось без пострадавших.

Ранее Россия атаковала Запорожье. В результате обстрела есть повреждения инфраструктуры.

Харьков
взрыв
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине
Россия

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