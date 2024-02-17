Взрывы в Харькове сейчас 17 февраля - что известно

Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: Олег Синегубов

Мощный взрыв в Харькове прозвучал в субботу, 17 февраля. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".

Взрывы в Харькове 17 февраля

В Харькове прозвучали мощные взрывы. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Через короткое время в городе прозвучал еще один взрыв.

Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупредили о применении врагом баллистического вооружения для восточных регионов.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 15:00 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, российские войска за последние сутки нанесла серию ударов по Донецкой области. Это привело к серьезным разрушениям в регионе, впрочем, обошлось без пострадавших.

Ранее Россия атаковала Запорожье. В результате обстрела есть повреждения инфраструктуры.