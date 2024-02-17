Взрывы в Харькове сейчас 17 февраля - что известно

В Харькове прозвучал мощный взрыв
Мощный взрыв в Харькове прозвучал в субботу, 17 февраля. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного".
Взрывы в Харькове 17 февраля
В Харькове прозвучали мощные взрывы. При этом в регионе была объявлена воздушная тревога.
Через короткое время в городе прозвучал еще один взрыв.
В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупредили о применении врагом баллистического вооружения для восточных регионов.
По состоянию на 15:00 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, российские войска за последние сутки нанесла серию ударов по Донецкой области. Это привело к серьезным разрушениям в регионе, впрочем, обошлось без пострадавших.
Ранее Россия атаковала Запорожье. В результате обстрела есть повреждения инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!