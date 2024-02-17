Вибухи у Харкові зараз 17 лютого - що відомо

У Харкові пролунав потужний вибух
Потужний вибух у Харкові пролунав у суботу, 17 лютого. У місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Вибухи у Харкові 17 лютого
У Харкові пролунали сильні вибухи. При цьому в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
За короткий час у місті пролунав ще один вибух.
Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ попередили про застосування ворогом балістичного озброєння для східних регіонів.
Станом на 15:00 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські війська за останню добу завдали серії ударів по Донецькій області. Це призвело до серйозних руйнувань у регіоні, проте обійшлося без постраждалих.
Раніше Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури.
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