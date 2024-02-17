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У Харкові пролунав потужний вибух

17 лютого 2024 14:55
оновлено: 15:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Харкові зараз 17 лютого - що відомо
Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне: Олег Синєгубов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Потужний вибух у Харкові пролунав у суботу, 17 лютого. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Вибухи у Харкові 17 лютого

У Харкові пролунали сильні вибухи. При цьому в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Харків
Повідомлення "Суспільного". Фото: скриншот

За короткий час у місті пролунав ще один вибух.

Харків
Повідомлення Новини.LIVE. Фото: скриншот

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ попередили про застосування ворогом балістичного озброєння для східних регіонів.

Харків
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 15:00 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, російські війська за останню добу завдали серії ударів по Донецькій області. Це призвело до серйозних руйнувань у регіоні, проте обійшлося без постраждалих.

Раніше Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури.

Харків
вибух
обстріли
повітряна тривога
війна в Україні
Росія

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