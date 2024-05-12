В Харькове раздался мощный взрыв

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрыв в Харькове раздался вечером, 12 мая. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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"В Харькове раздался взрыв!" — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. В Волчанске спасательные команды вытащили из-под руин двух мужчин и женщину, которая, к сожалению, погибла.

Также в результате боевых действий в Украине обесточены потребители в семи областях. К тому же в Харьковской области ночью из-за российских обстрелов без света остались более 1100 абонентов.