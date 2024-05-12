У Харкові пролунав потужний вибух

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 12 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух у Харкові

"У Харкові пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух в Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. У Вовчанську рятувальні команди витягли з-під руїн двох чоловіків та жінку, яка, на жаль, загинула.

Також внаслідок бойових дій в Україні знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж у Харківській області вночі через російські обстріли без світла залишилися понад 1100 абонентів.