У Харкові пролунав потужний вибух
12 травня 2024 17:40
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вибух у Харкові пролунав ввечері, 12 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибух у Харкові
"У Харкові пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. У Вовчанську рятувальні команди витягли з-під руїн двох чоловіків та жінку, яка, на жаль, загинула.
Також внаслідок бойових дій в Україні знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж у Харківській області вночі через російські обстріли без світла залишилися понад 1100 абонентів.
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