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У Харкові пролунав потужний вибух

12 травня 2024 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові пролунав потужний вибух
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 12 травня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух у Харкові

"У Харкові пролунав вибух!" — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух в Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. У Вовчанську рятувальні команди витягли з-під руїн двох чоловіків та жінку, яка, на жаль, загинула.

Також внаслідок бойових дій в Україні знеструмлені споживачі у семи областях. До того ж у Харківській області вночі через російські обстріли без світла залишилися понад 1100 абонентів.

війна
Харків
вибух
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога

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