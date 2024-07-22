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В Харькове раздался мощный взрыв

22 июля 2024 18:47
Виктория Козырь - редактор
Взрыв в Харькове вечером, 22 июля
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Взрыв в Харькове раздался вечером, 22 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне". 

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"В Харькове слышен взрыв", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Сумской области оккупанты ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, его помощник ранен.

Также россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению. Оккупанты применили снаряды с флешетами, которые содержат тысячи маленьких, острых стрел для максимального поражения людей.

война Харьков взрыв Украина обстрелы оккупанты воздушная тревога

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