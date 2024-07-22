Взрыв в Харькове вечером, 22 июля

В Харькове раздался мощный взрыв
22 июля 2024 18:47
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Взрыв в Харькове раздался вечером, 22 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрыв в Харькове
"В Харькове слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Сумской области оккупанты ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, его помощник ранен.
Также россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению. Оккупанты применили снаряды с флешетами, которые содержат тысячи маленьких, острых стрел для максимального поражения людей.
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