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У Харкові пролунав потужний вибух

22 липня 2024 18:47
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Харкові ввечері, 22 липня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вибух в Харкові пролунав ввечері, 22 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне". 

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"У Харкові чутно вибух", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Сумській області окупанти вдарили дроном по сільгосптехніці під час збирання урожаю. Загинув комбайнер,  його помічника поранено. 

Також росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровщини зі ствольної артилерії, завдавши суттєвих руйнувань навчальному закладу. Окупанти застосували снаряди з флешетами, які містять тисячі маленьких, гострих стріл для максимального ураження людей.

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