Взрыв в Харькове 2 сентября — оккупанты обстреливают город

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Харькове раздались днем 2 сентября. Россияне обстреливают город управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Взрыв в Харькове 2 сентября

Обновлено 15:57. Игорь Терехов рассказал, что в результате обстрела Киевского района города есть четверо пострадавших женщин. Состояние средней тяжести. Сейчас продолжается обследование городов прилетов.

Скриншот сообщения Терехова

Обновлено 15:48. По словам Синегубова, в Харькове зафиксировано попадание в Киевском районе. На эту минуту — без пострадавших. Но поврежден автомобиль. Осмотр продолжается.

Скриншот сообщения Синегубова

Обновлено 15:43. Синегубов сообщил, что оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой.

"Повреждено частное домовладение. По предварительным данным, есть один пострадавший. Информация обновляется", — сказал глава ОВА.

Скриншот сообщения Синегубова

Обновлено 15:36. Корреспонденты Суспільного сообщили, что с момента сообщения Воздушных сил о пусках КАБов в Харькове прозвучало не менее пяти мощных взрывов.

Скриншот сообщения Суспільного

"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" — сказал Терехов.

Скриншот сообщения Терехова

В то же время Синегубов призвал жителей Харькова и района оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Скриншот сообщения Синегубова

Скриншот сообщения Синегубова

Кроме того, Іоздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.