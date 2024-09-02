Взрыв в Харькове 2 сентября — оккупанты обстреливают город

В Харькове раздался мощный взрыв
Взрывы в Харькове раздались днем 2 сентября. Россияне обстреливают город управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрыв в Харькове 2 сентября
Обновлено 15:57. Игорь Терехов рассказал, что в результате обстрела Киевского района города есть четверо пострадавших женщин. Состояние средней тяжести. Сейчас продолжается обследование городов прилетов.
Обновлено 15:48. По словам Синегубова, в Харькове зафиксировано попадание в Киевском районе. На эту минуту — без пострадавших. Но поврежден автомобиль. Осмотр продолжается.
Обновлено 15:43. Синегубов сообщил, что оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой.
"Повреждено частное домовладение. По предварительным данным, есть один пострадавший. Информация обновляется", — сказал глава ОВА.
Обновлено 15:36. Корреспонденты Суспільного сообщили, что с момента сообщения Воздушных сил о пусках КАБов в Харькове прозвучало не менее пяти мощных взрывов.
"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" — сказал Терехов.
В то же время Синегубов призвал жителей Харькова и района оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, Іоздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
В Харьковской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.
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