Обстрел Харькова — россияне впервые ударили по городу гибридной ракетой

Пожар в квартире после обстрела. Фото: Telegram Олега Синегубова

Россия в последнее время активизировала свои атаки на Харьков, используя нетипичное вооружение. Под удар оккупантов попадает гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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По словам мэра, во время вечерних обстрелов 31 августа, россияне впервые за время войны применили для удара по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1".

"Это гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы", — подчеркнул Терехов.

Он отметил, что целями врага, как всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали.

Глава города добавил, что в августе в Харькове раздавалось 213 воздушных тревог, а российские войска нанесли 11 ударов. Пострадали 147 человек, в том числе 24 ребенка.

"Общее время тревог составляло 379 часов и 31 минуту, что составляет 16 суток", — говорится в сообщении.