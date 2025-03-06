Взрыв в Харькове 6 марта, дрон попал в многоэтажку

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрыв в Харькове прогремел прямо сейчас, в ночь на 6 марта. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в одном из районов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента, канал Воздушных сил ВСУ и Telegram мэра города Игоря Терехова.

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Звук взрыва в городе раздался примерно в 03:50. Меньше чем за час до этого военные предупреждали, что в районе города зафиксирован вражеский ударный дрон.

Впоследствии, через несколько минут после взрыва, мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что вражеский беспилотник попал в жилой дом.

"Предварительно имеем удар вражеского БпЛА "Шахед" по многоэтажке в Салтовском районе. Детали выясняем", — написал он.

Обновлено в 04:52

Терехов подтвердил информацию о попадании ударного дрона по жилой многоэтажке.

"Удар пришелся по техническому этажу. На данную минуту без пострадавших", — проинформировал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:56 карта воздушных тревог выглядит так (тревога в Харькове также есть, но ошибочно не отображается).

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью звук взрыва на фоне атаки дронов был слышен также в Сумах.

Кроме того, в городе был зафиксирован прилет в складское помещение. Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь информировал об одном погибшем человеке.