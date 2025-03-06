Вибух у Харкові 6 березня, дрон влучив у багатоповерхівку

У Харкові пролунав вибух — дрон влучив у багатоповерхівку
Вибух у Харкові пролунав прямо зараз, в ніч проти 6 березня. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в одному з районів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента, канал Повітряних сил ЗСУ і Telegram мера міста Ігоря Терехова.
Удар дроном по Харкову в ніч проти 6 березня
Звук вибуху у місті пролунав приблизно о 03:50. Менше ніж за годину до цього військові попереджали, що в районі міста зафіксовано ворожий ударний дрон.
Згодом, через кілька хвилин після вибуху, мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.
"Попередньо маємо удар ворожого БпЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо", — написав він.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:56 карта повітряних тривог має такий вигляд (тривога у Харкові також є, але помилково не відображається).
Нагадаємо, цієї ночі звук вибуху на тлі атаки дронів було чути також у Сумах.
Крім того, в місті було зафіксовано приліт в складське приміщення. Виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар інформував про одну загиблу людину.
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