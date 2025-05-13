Взрыв в Харькове 13 мая — что известно

В Харькове прогремел мощный взрыв
Взрыв в Харькове прогремел во вторник, 13 мая. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрыв в Харькове 13 мая
"В городе был слышен взрыв", — отметил Терехов.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что на Харьковщине существует угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников.
А глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что зафиксирован удар российским БпЛА "Молния" по Холодногорскому району. К счастью, люди не пострадали.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в ночь на 13 мая российские оккупанты запустили ударные дроны и беспилотники-имитаторы. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.
Кроме того, захватчики обстреляли из РСЗО "Град", артиллерией и дронами Днепропетровскую область.
Читайте Новини.LIVE!