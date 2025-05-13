Взрыв в Харькове 13 мая — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: Social Media via REUTERS

Взрыв в Харькове прогремел во вторник, 13 мая. Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"В городе был слышен взрыв", — отметил Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что на Харьковщине существует угроза применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

А глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что зафиксирован удар российским БпЛА "Молния" по Холодногорскому району. К счастью, люди не пострадали.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог 13 мая 17:22. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 13 мая российские оккупанты запустили ударные дроны и беспилотники-имитаторы. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

Кроме того, захватчики обстреляли из РСЗО "Град", артиллерией и дронами Днепропетровскую область.